Більше 100 людей загинули через зливи в Пакистані

14:35, 3 серпня 2017
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Жертвами різних інцидентів, спричинених сезоном дощів в Пакистані, стали 105 людей.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Також постраждали 140 людей, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Жертвами повеней у Китаї стали вісім осіб

У Національному агентстві з нейтралізації наслідків природних катастроф повідомили, що зливові дощі, які тривають з минулого місяця, також зруйнували 286 будинків по всій країні.

Нагадаємо, в індійському штаті Гуджарат в результаті повеней загинуло 218 осіб.

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