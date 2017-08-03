Більше 100 людей загинули через зливи в Пакистані

Жертвами різних інцидентів, спричинених сезоном дощів в Пакистані, стали 105 людей.

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Також постраждали 140 людей, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

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У Національному агентстві з нейтралізації наслідків природних катастроф повідомили, що зливові дощі, які тривають з минулого місяця, також зруйнували 286 будинків по всій країні.

Нагадаємо, в індійському штаті Гуджарат в результаті повеней загинуло 218 осіб.