У Китаї через сильні дощі евакуювали понад 60 тисяч людей
У північно-східній провінції Ляонін більше 60 евакуювали через сильні дощі.
Очікується, що опади не припиняться у багатьох районах провінції аж до 20:00 4 серпня. Місцева адміністрація оголосила "червоний" рівень небезпеки, повідомляє Xinhua.
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За прогнозами синоптиків, найбільше опадів випаде в районах Цзіньчжоу, Ляоян, Чаоян, Хулудао, Сіньмінь, Канпін, Факу, Аньшань, Сюянь, Гайчжоу і Чанту. Зокрема, кількість опадів у місті Чаоян досягне 250-300 мм.
Вранці 3 серпня кількість опадів на гідрологічному пункті в місті Чаоян досягла 188 мм, і на 55 пунктах в інших районах був зареєстрований показник вище 100 мм.
Нагадаємо, жертвами різних інцидентів, спричинених сезоном дощів у Пакистані, стали 105 людей.
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