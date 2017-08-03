Завтра в Україні без опадів, на півдні синоптики обіцяють "пекельні" +39° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 серпня в Україні практично без опадів, на півдні до +39°.

В Україні завтра буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +37°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +39°.

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На заході України в п'ятницю практично без опадів. Вдень до +36°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +34°. У центрі України без опадів, температура вдень до +37°.

За народним прогнозом, 4 серпня - день Марії Магдалини. У цей день дівчата вранці виходили на луки і збирали росу. Коли гроза — сіна буде за очі. Грім гримить безперервно — буде град.

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