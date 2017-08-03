У Києві завтра без опадів, вдень спека до +34°

17:00, 3 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 4 серпня, у столиці без опадів, вдень до +34°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +34°, ввечері - до +27°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с.

Киян закликають обмежити перебування на сонці через спеку

Сонце в столиці зійде у 05:29, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня в Україні практично без опадів, на півдні до +39°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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