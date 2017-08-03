В Укргідрометцентрі розповіли, коли Україна вирветься з "полону" аномальної спеки

16:59, 3 серпня 2017
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Лише на заході України спека трохи спаде після 6 серпня.

Спека відпустить Україну 10 серпня / фото УНІАН
Спека відпустить Україну 10 серпня / фото УНІАН

Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода. Про це заявила начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Людмила Савченко, передає "Українська правда".

За її словами, спека триватиме до кінця першої декади серпня. Лише на заході країни вона трохи спаде після 6 серпня – до 23-29 градусів.

Але на півдні, у центрі та в інших регіонах до 10 серпня спаду температури не чекають.

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При цьому середня місячна температура у серпні, за прогнозом синоптиків, очікується 19-24° (у гірських районах 17-18°), що на 1-2° вище за середні значення на цей період зазвичай.

А місячна кількість опадів очікується 36-84 мм, у Карпатах 104-122 мм, що близько до середніх значень за базовий період.

Як повідомляла Погода УНІАН, 4 серпня в Україні практично без опадів, на півдні до +39°.

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