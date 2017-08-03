В Одеській області горять хвойні ліси, для гасіння задіяно літак - ДСНС

Станом на 18.00 гасіння пожежі триває, загрози населеним пунктам немає.

Reuters

Для гасіння пожежі в хвойному лісі в Одеській області задіяно літак АН-32П.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 16:25 поблизу с. Шеметове Розділянського району (Єреміївської селищної ради) сталося загоряння лісової підстілки та хвойного лісу на площі близько 13 га, місцями з переходом у верхову пожежу (лісовий масив близько 30 га).