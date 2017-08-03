В Одеській області горять хвойні ліси, для гасіння задіяно літак - ДСНС
Станом на 18.00 гасіння пожежі триває, загрози населеним пунктам немає.
Для гасіння пожежі в хвойному лісі в Одеській області задіяно літак АН-32П.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 16:25 поблизу с. Шеметове Розділянського району (Єреміївської селищної ради) сталося загоряння лісової підстілки та хвойного лісу на площі близько 13 га, місцями з переходом у верхову пожежу (лісовий масив близько 30 га).
У Херсонській області горіло 7 га лісуТакож ДСНС повідомляє, що до ліквідації пожежі залучені 25 чоловік особового складу, 8 одиниць пожежної та спеціальної техніки, у тому числі від ДСНС – 20 чоловік особового складу, 5 одиниць техніки та літак АН-32П ДСНС.
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