В Одеській області горять хвойні ліси, для гасіння задіяно літак - ДСНС

19:23, 3 серпня 2017
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Станом на 18.00 гасіння пожежі триває, загрози населеним пунктам немає.

Reuters
Reuters

Для гасіння пожежі в хвойному лісі в Одеській області задіяно літак АН-32П.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 16:25 поблизу с. Шеметове Розділянського району (Єреміївської селищної ради) сталося загоряння лісової підстілки та хвойного лісу на площі близько 13 га, місцями з переходом у верхову пожежу (лісовий масив близько 30 га).

У Херсонській області горіло 7 га лісуТакож ДСНС повідомляє, що до ліквідації пожежі залучені 25 чоловік особового складу, 8 одиниць пожежної та спеціальної техніки, у тому числі від ДСНС – 20 чоловік особового складу, 5 одиниць техніки та літак АН-32П ДСНС.

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