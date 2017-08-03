Через спеку і забруднення димка, що охопила Київ, протримається до кінця тижня
Підвищений рівень забруднення повітря спостерігається у місцях найбільшого скупчення автотранспорту.
Станом на 3 серпня у Києві спостерігаються погодні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря (метеорологічній димці).
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
За прогнозом Українського гідрометцентру, через спекотну погоду та рівень забруднення метеорологічна димка може утримуватися до кінця поточного тижня.
За інформацією Держпродспоживслужби в м. Києві, підвищений рівень забруднення повітря спостерігається у місцях найбільшого скупчення автотранспорту – на великих автомагістралях міста.
«За результатами аналізу якості атмосферного повітря у паркових зонах Києва, перевищення рівня забруднення повітря відсутнє. Задля зменшення випарів шкідливих речовин з автошляхів у повітря КК «Київавтодор» здійснює полив доріг у посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.
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Наразі Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві здійснюються контрольні заміри повітря для визначення наявності у повітрі концентрації шкідливих речовин. Про результати досліджень буде повідомлено додатково.
Лікарі радять у такий період обмежити перебування на сонці, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок. За можливості, використовувати у побуті та на робочих місцях системи кондиціонування та очищення повітря. Для профілактики зневоднення організму рекомендується вживати велику кількість рідини: води, чаю, морсу, молочнокислих напоїв з низьким вмістом жиру, відварів із сухофруктів, вітамінізованих напоїв, уникаючи вживання газованих напоїв і рідини з підвищеним вмістом цукру, енергетичних та алкогольних напоїв.
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