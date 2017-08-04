В Україні сьогодні без опадів, місцями синоптики обіцяють до +39° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 4 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні до +39°.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +37°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +39°.

На заході України в п'ятницю практично без опадів. Вдень до +36°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +34°. У центрі без опадів, температура вдень до +37°.

Прогноз на 4 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 серпня - день Марії Магдалини. У цей день дівчата вранці, до сходу сонця, виходили на луки і збирали росу. Коли гроза — сіна буде за очі. Грім гримить безперервно — буде град.

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