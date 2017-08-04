У Києві сьогодні до +34°, без опадів

08:30, 4 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 серпня у столиці без опадів, вдень до +34°.

У Києві сьогодні жарко і без опадів / focus.ua
У Києві сьогодні спекотно і без опадів / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +34°, ввечері - до +29°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

Киян закликають обмежити перебування на сонці через спеку

Сонце в столиці зійшло у 05:29, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні до +39°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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