У Києві сьогодні до +34°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 серпня у столиці без опадів, вдень до +34°.

У Києві сьогодні спекотно і без опадів / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +34°, ввечері - до +29°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:29, а зайде о 20:38.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 4 серпня, в Україні практично без опадів, на півдні до +39°.

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