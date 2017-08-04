Синоптики попереджають про сильну спеку в Україні

09:30, 4 серпня 2017
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У п’ятницю, 4 серпня, у деяких областях України очікується дуже спекотна погода.

Спека в Україні не спадає / ozb.co.kr
Спека в Україні не спадає / ozb.co.kr

Про йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

У Києві сьогодні до +34°, без опадів

Так, 4 серпня вдень у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях сильна спека 35-37°.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку у тролейбусі через спеку померла жінка 1929 року народження. Їй раптово стало погано. У поліції повідомили, що врятувати місцеву жительку не вдалося.

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