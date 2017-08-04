У Хорватії знову спалахнули лісові пожежі

У районі міста Імотські згоріло близько 4 га лісу.

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Пожежникам вдалося взяти під контроль новий осередок лісових пожеж на адріатичному узбережжі, повідомляє Euronews.

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Спочатку впоратися із загорянням не вдавалося, довелося викликати авіаційну підтримку.

З початку літа на адріатичному узбережжі Хорватії не вщухають лісові пожежі, що завдають істотної матеріальної шкоди.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, у Херсонській області сталося дві лісових пожежі.