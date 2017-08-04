В Одеській області загасили лісову пожежу

11:20, 4 серпня 2017
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У четвер, 3 серпня, біля с. Шеметове Одеської області сталася лісова пожежа.

В Одеській області стала лісова пожежа / ДСНС
В Одеській області сталася лісова пожежа / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"3 серпня о 16:25 поблизу с. Шеметове Роздільнянського району (Єреміївської селищної ради) сталося загорання лісової підстілки та хвойного лісу на площі близько 13 га, місцями з переходом у верхову пожежу (лісовий масив близько 30 га)", - йдеться в повідомленні.

О 18:45 пожежа була ліквідована. Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у вівторок, 1 серпня, у Херсонській області сталося дві лісових пожежі.

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