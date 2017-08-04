Погода на вихідні: в Україні збережеться "африканська" спека, на заході очікуються грози (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде спекотно, на заході в неділю очікуються грози.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +19°, вдень +31°. У неділю хмарно з проясненнями, +20°...+32°.
У Львові завтра мінлива хмарність, вночі +18°, вдень +30°. У неділю гроза, +14°...+29°.
В Україні сьогодні без опадів, місцями синоптики обіцяють до +39° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +29°, без опадів. У неділю вночі +16°, вдень +31°, дощ з грозою.
У Вінниці в суботу очікуються опади, температура повітря +20°...+33°. У неділю до +33°, гроза.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +25°, вдень +39°. У неділю +23°...+38°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +21°, вдень +34°. У неділю +19°...+31°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +22°, вдень +36°. У неділю сонячно, температура повітря +20°...+35°.
У Сімферополі завтра без опадів, +23°...+39°. У неділю +23°...+35°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +25°, вдень +37°. У неділю без опадів, температура до +37°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +21°, вдень +37°. У неділю температура до +35°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +22°, вдень +37°. У неділю +21°...+35°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу гроза, температура до +27°. У неділю дощ, вночі - +14°, вдень +27°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +15°, вдень +31°. У неділю дощ, вночі - +14°, вдень до +30°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +31°. У неділю температура вдень +30°, дощ.
У Сваляві завтра без опадів, +32°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +15° ...+30°.
У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +25°, вдень до +35°. У неділю без опадів, до +35°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +18° ...+30°. У неділю до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°