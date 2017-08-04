Погода на вихідні: в Україні збережеться "африканська" спека, на заході очікуються грози (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде спекотно, на заході в неділю очікуються грози.

На вихідних в Україні буде спекотно / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +19°, вдень +31°. У неділю хмарно з проясненнями, +20°...+32°.

У Львові завтра мінлива хмарність, вночі +18°, вдень +30°. У неділю гроза, +14°...+29°.

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У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +29°, без опадів. У неділю вночі +16°, вдень +31°, дощ з грозою.

У Вінниці в суботу очікуються опади, температура повітря +20°...+33°. У неділю до +33°, гроза.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +25°, вдень +39°. У неділю +23°...+38°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +21°, вдень +34°. У неділю +19°...+31°, сонячно.

Прогноз на 5 серпня / УНІАН

Прогноз на 6 серпня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +22°, вдень +36°. У неділю сонячно, температура повітря +20°...+35°.

У Сімферополі завтра без опадів, +23°...+39°. У неділю +23°...+35°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +25°, вдень +37°. У неділю без опадів, температура до +37°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +21°, вдень +37°. У неділю температура до +35°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +22°, вдень +37°. У неділю +21°...+35°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу гроза, температура до +27°. У неділю дощ, вночі - +14°, вдень +27°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +15°, вдень +31°. У неділю дощ, вночі - +14°, вдень до +30°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +31°. У неділю температура вдень +30°, дощ.

У Сваляві завтра без опадів, +32°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +15° ...+30°.

У Затоці в суботу сонячно, температура вночі +25°, вдень до +35°. У неділю без опадів, до +35°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +18° ...+30°. У неділю до +32°.

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