Похолодання в Україні почнеться з другої половини серпня - синоптик

Очікується, що температура в серпні буде в межах середніх багаторічних значень.

Похолодання почнеться в другій половині серпня / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.

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За її словами, температура буде "в районі 24 градусів". Також вона сказала, що не буде досягнуто місячної норми опадів.

"Ми очікуємо опади нижче норми, тобто це нижче 80% середніх багаторічних опадів", - підкреслила вона.

"На більшій території України в серпні ми очікуємо дефіцит опадів", - сказала Мартазінова.

За її словами, температура в серпні буде в межах середніх багаторічних значень.

Вона повідомила, що зниження температури "у серпні очікується з 7-8 числа, коли температура на заході України буде падати і буде знижуватися температура на всій території України".

Вона підкреслила, що потім температура знову підвищиться, але не до 35 градусів. За її словами, температура буде в межах 30 градусів вдень. "Починаючи з 13 числа йде зниження температури з західної території України... Але найбільше похолодання буде в кінці місяця — серпня", - сказала Мартазінова.

Вона додала, що "зараз цю спеку ми з вами повинні пережити і після 10 числа буде вже пониження температури. А далі вже починається осінь — з середини серпня, коли температурний режим не буде досягати таких високих температур".

За її словами, в серпні будуть незначні опади.

Мартазінова повідомила, що з 14 числа будуть опади спочатку на західній Україні, а з 24 серпня "займуть практично всю територію України". "І 27-28 серпня будуть дуже сильні опади, тобто перша половина серпня з незначними опадами, як вчора, а з другої половини, коли відбувається похолодання, слід очікувати великих опадів зливового характеру, але вже без гроз", - додала вона.