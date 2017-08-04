Синоптики дали прогноз на вересень: у середині місяця очікується сильне похолодання

12:47, 4 серпня 2017
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У вересні температура в Україні буде в середньому 17-20 градусів тепла, а опади майже по всій країні будуть в межах норми.

У середині вересня сильно похолодає / flickr.com Tony Morugin
У середині вересня сильно похолодає / flickr.com Tony Morugin

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.

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Вона повідомила, що у вересні опади по всій території України будуть у межах місячної норми і лише на сході України очікуються опади "майже дві місячних норми".

"Температура буде в межах норми на всій території України, але це не означає, що в середині місяця не буде змін, що буде постійна температура", - повідомила експерт.

За її словами, середньомісячна температура буде 17-20 градусів.

"Вже починаючи з початку вересня слід очікувати зниження температури", - сказала Мартазінова.

Вона також додала, що зниження температури буде у середині місяця і "будуть сильні зниження температури, буде здаватися, що ми зовсім до зими пішли".

"Зате в кінці місяця буде знову підвищення температури, як ми говоримо, настає бабине літо", - додала Мартазінова.

Коментуючи сьогоднішні погодні умови, вона сказала, що "цьго року дуже щадна ситуація".

При цьому експерт додала, що минулого року спекотних днів було більше, ніж цьго року. Порівнюючи Україну з Західною Європою, вона сказала, що наша країна в цьому плані "у більш сприятливих кліматичних умовах".

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