У США зняли на відео момент удару блискавки в співробітника аеропорту

13:23, 4 серпня 2017
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У мережі з'явилося відео з моментом удару блискавки в співробітника міжнародного аеропорту в Форт-Майерсі (Флорида, США).

на YouTube / Абетка 7 Sarasota - WWSB
У США зняли момент удару блискавки в співробітника аеропорту / youtube ABC 7 Sarasota - WWSB

На відео видно, як блискавка потрапляє в літак і людину, яка стояла поруч.

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Як повідомляє портал Airlive, 21-річний Остін Данн, в якого влучила блискавка, отримав опіки третього ступеня, крововилив у мозок і був госпіталізований. Зараз він йде на поправку.

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