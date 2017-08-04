Жертвами повені в Таїланді стали 23 людини
З початку липня в Таїланді в результаті найбільш руйнівної за останні 40 років повені загинули 23 людини.
Ще двоє вважаються зниклими безвісти, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.
Жертвами повеней у Китаї стали вісім осіб
Тропічний шторм "Сонка" викликав у 44 північних і північно-східних провінціях Таїланду проливні дощі, у багатьох місцях річки і канали вийшли з берегів.
Від удару стихії постраждало понад 1 млн осіб, у 10 провінціях рівень води досі не спадає. Основним районом лиха став північний схід країни.
Очікується, що в найближчі 3 дні в 30 провінціях на півночі, північному сході і сході Таїланду збережеться загроза злив, повеней і селевих потоків.
Нагадаємо, в індійському штаті Гуджарат в результаті повеней загинуло 218 осіб.
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