У Франції встановилася рекордна спека

15:30, 4 серпня 2017
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На південному сході Франції встановилася небувала спека.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Температура в тіні перевищує +35°, на сонці стовпчик термометра наближався до позначки +50°, повідомляє RFI.

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Такої тривалої спекотної погоди у Франції не було з 2003 року. І хоча на півночі Франції йдуть дощі, на півдні ось вже кілька днів поспіль влада оголошує оранжевий рівень небезпеки. Середня температура повітря там на 8 градусів вище норми.

Метеорологи називають причиною такої погоди вітер сироко, який кілька тижнів поспіль дме із Сахари.

Нагадаємо, антициклон, який італійські метеорологи назвали "Люцифер", приніс до країни маси розжареного повітря з пустелі Сахара.

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