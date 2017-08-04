У Франції встановилася рекордна спека
На південному сході Франції встановилася небувала спека.
Температура в тіні перевищує +35°, на сонці стовпчик термометра наближався до позначки +50°, повідомляє RFI.
Синоптики попереджають про сильну спеку в Україні
Такої тривалої спекотної погоди у Франції не було з 2003 року. І хоча на півночі Франції йдуть дощі, на півдні ось вже кілька днів поспіль влада оголошує оранжевий рівень небезпеки. Середня температура повітря там на 8 градусів вище норми.
Метеорологи називають причиною такої погоди вітер сироко, який кілька тижнів поспіль дме із Сахари.
Нагадаємо, антициклон, який італійські метеорологи назвали "Люцифер", приніс до країни маси розжареного повітря з пустелі Сахара.
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