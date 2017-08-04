Аномально спекотна погода охопила Європу

16:18, 4 серпня 2017
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У багатьох європейських країнах встановилася сильна спека.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У Сербії, за даними місцевих метеорологів, найспекотніше літо за останні п'ять років. Повітря тут прогрівається від 38 до 42 градусів за Цельсієм, повідомляє Euronews.

У Франції встановилася рекордна спека

Вище 40 температура і в Угорщині, де оголосили червоний рівень тривоги. В Австрії – плюс 38.

На заході Румунії температура повітря досягла 42 градусів. За прогнозами синоптиків, спека піде на спад лише з середини наступного тижня.

Нагадаємо, похолодання в Україні почнеться з другої половини серпня.

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