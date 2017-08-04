Львівську область накриють грози та шквали

У Львівські області очікуються грози та шквали 15 – 20 м/с.

Упродовж кількох днів на Львівщині очікуються грози / фото УНІАН

Львівський гідрометцентр попереджає, що по території Львівської області та місту Львову сьогодні ввечері зі збереженням на добу завтра – грози, місцями пориви північно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с, град.

Температура повітря вночі +17°... +22°, вдень +27°....+32°, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

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6 серпня очікуються короткочасні дощі, вдень місцями сильні. Грози, подекуди град. Вітер східний з переходом на північний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями шквали 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі +16°... +21°, вдень +24°... +29°.

7 серпня прогнозують короткочасні дощі, місцями сильні. Грози, подекуди град. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +13°... +18°, вдень +18°... 23°.

Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде спекотно, на заході в неділю очікуються грози.