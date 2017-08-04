Львівську область накриють грози та шквали
У Львівські області очікуються грози та шквали 15 – 20 м/с.
Львівський гідрометцентр попереджає, що по території Львівської області та місту Львову сьогодні ввечері зі збереженням на добу завтра – грози, місцями пориви північно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с, град.
Температура повітря вночі +17°... +22°, вдень +27°....+32°, повідомляє прес-служба Львівської міськради.
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6 серпня очікуються короткочасні дощі, вдень місцями сильні. Грози, подекуди град. Вітер східний з переходом на північний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями шквали 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі +16°... +21°, вдень +24°... +29°.
7 серпня прогнозують короткочасні дощі, місцями сильні. Грози, подекуди град. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +13°... +18°, вдень +18°... 23°.
Як повідомляла Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде спекотно, на заході в неділю очікуються грози.
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Чернігів+29°... +17°
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