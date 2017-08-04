Європа у владі "Люцифера": вона знемагає від аномальної спеки, принесеної антициклоном (відео)

Спека в Європі забрала як мінімум два життя - в Румунії та Польщі. Багато госпіталізованих через сонячні удари та інші пов'язані зі спекою проблем зі здоров'ям.

Спека у Франції / REUTERS

Південна та Східна Європа знемагають від сорокаградусної спеки, принесеної антициклоном "Люцифер", який роздмухує лісові пожежі й завдає шкоди врожаю. У країнах регіону оголошені найвищі рівні небезпеки через аномальні температури, передає Reuters.

В Албанії 300 пожежників та військовослужбовців борються з 75 лісовими пожежами. Країна попросила про екстрену допомогу Євросоюзу.

Лісові пожежі також вирують у Сербії, Боснії, Македонії та Хорватії. Влада рекомендує людям не виходити на вулицю й збільшити кількість споживаної рідини. Наступного тижня температури також, як очікується, залишаться на рівні 40 градусів.

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Італійські винороби через аномальну спеку почали на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай, збирати урожай.

Влада країни оголосила попередження у зв'язку зі спекотною погодою в 26 містах, у тому числі в популярних у туристів Венеції і Римі, де у зв'язку з тривалою посухою вимкнені багато фонтани.

Температури в деяких районах узбережжя Адріатичного моря на території Хорватії, включаючи головну туристичну зону, місто Дубровник, вранці в п'ятницю вже досягли близько 32 градусів і, як очікується, піднімуться аж до 42 градусів протягом дня, повідомила метеорологічна служба.

"За дві години сьогоднішньої зміни я бачив, що чотири людини знепритомніли на вулиці і скаржилися на тепловий удар", - розповів інспектор дорожнього руху в Белграді.

На інтерактивній карті можна простежити, як "Люцифер" крокує Європою. Рожевий колір показує температуру вище +30°, а більш темний - за +40°, йдеться на Facebook-сторінці ТСН.