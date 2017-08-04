Європа у владі "Люцифера": вона знемагає від аномальної спеки, принесеної антициклоном (відео)
Спека в Європі забрала як мінімум два життя - в Румунії та Польщі. Багато госпіталізованих через сонячні удари та інші пов'язані зі спекою проблем зі здоров'ям.
Південна та Східна Європа знемагають від сорокаградусної спеки, принесеної антициклоном "Люцифер", який роздмухує лісові пожежі й завдає шкоди врожаю. У країнах регіону оголошені найвищі рівні небезпеки через аномальні температури, передає Reuters.
В Албанії 300 пожежників та військовослужбовців борються з 75 лісовими пожежами. Країна попросила про екстрену допомогу Євросоюзу.
Лісові пожежі також вирують у Сербії, Боснії, Македонії та Хорватії. Влада рекомендує людям не виходити на вулицю й збільшити кількість споживаної рідини. Наступного тижня температури також, як очікується, залишаться на рівні 40 градусів.
У Франції встановилася рекордна спека
Італійські винороби через аномальну спеку почали на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай, збирати урожай.
Влада країни оголосила попередження у зв'язку зі спекотною погодою в 26 містах, у тому числі в популярних у туристів Венеції і Римі, де у зв'язку з тривалою посухою вимкнені багато фонтани.
Температури в деяких районах узбережжя Адріатичного моря на території Хорватії, включаючи головну туристичну зону, місто Дубровник, вранці в п'ятницю вже досягли близько 32 градусів і, як очікується, піднімуться аж до 42 градусів протягом дня, повідомила метеорологічна служба.
"За дві години сьогоднішньої зміни я бачив, що чотири людини знепритомніли на вулиці і скаржилися на тепловий удар", - розповів інспектор дорожнього руху в Белграді.
На інтерактивній карті можна простежити, як "Люцифер" крокує Європою. Рожевий колір показує температуру вище +30°, а більш темний - за +40°, йдеться на Facebook-сторінці ТСН.
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