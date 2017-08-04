Пекло на колесах: журналісти заміряли температуру в громадському транспорті Києва

Люди вже кілька днів знемагають від задухи. Особливо спекотно нині у громадському транспорті, більшість тролейбусів, трамваїв та маршрутних таксі – застарілі, та не мають кондиціонерів.

У маршрутці стовпчик термометра сягає позначки плюс 44 / фото УНІАН

Українці продовжують знемагати від задухи. Особливо спекотно нині у громадському транспорті, адже більшість тролейбусів, трамваїв та маршрутних таксі застарілі і не мають кондиціонерів, ідеться в сюжеті ТСН.

Журналісти вирішили замірити температуру в шести видах громадського транспорту Києва: тролейбусі, автобусі, маршрутному таксі, трамваї, метро та таксі. Перед початком експерименту на зупинці, на сонці, прилад зафіксував 45 градусів тепла.

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Людей у трамваї їхало небагато. Кондуктор Олександра, каже, що повідчиняла вікна, аби був протяг. Утім, коли дізнається, яка ж температура у вагоні – торопіє. "43 градуси, серйозно? У сауну не треба ходити", - дивується вона. У самої рецепт від спеки простий: пляшечка води в кишені та відкриті люки. Але що робити, коли комусь із пасажирів раптом стане зле – не знає. "Не було такого", - твердить жінка.

Наступним полем дослідів був тролейбус. Пасажири кажуть, що рятуються від задухи водою і віялами. Контролер має своє ноу-хау. "По лінії є бювети. Ходимо вмиваємося", - каже він. Показаній приладом цифрі всі дивуються – 41 градус.

На черзі автобуси. Водій розповідає, що його МАЗу вже 6 років, кондиціонер є тільки в кабіні водія, і те – зламаний. "Відкриваємо кватирки", - каже Віктор. Попри відчинені вікна та люки, у салоні фіксується 44 градуси тепла та страшенна задуха. У столиці працюють близько сотні автобусів із кондиціонерами. Там і справді прохолодніше, хоча показник термометра – 38 градусів. Це – через двері, які постійно відчиняються та впускають розжарене сонцем вуличне повітря.

У маршрутці стовпчик термометра повертається на позначку плюс 44. "Я думаю про роботу. Я про спеку не думаю", - зізнається водій.

У метро на наземних станціях 42 за Цельсієм, під землею на кілька градусів холодніше. Пасажири їдуть із водою та віялами, а дехто навіть із пульвелизаторами, аби зволожувати повітря біля себе. Одна з киянок чітко пояснює, що потрібно робити, коли іншим стане зле від спеки. "Вилити води на обличчя, в затінок перенести, викликати швидку допомогу", - каже вона.

Фінальний відрізок тесту журналісти проїздять на таксі, котре замовили за найдешевшим тарифом. Приїжджає авто без кондиціонера, у салоні 43 градуси тепла. Водій каже, що люди постійно нарікають. "Не так щоби скаржаться. Неприємно. Хочуть усі з кондиціонерами", - каже він.

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Лікарі підсумовують: на вулицю, а тим паче у транспорт із собою необхідно брати воду, вдягати вільний одяг та обов'язково мати на голові капелюх. Якщо комусь стає зле – слід негайно вимагати зупинки та виводити постраждалого на повітря, подмухати на лице підручним засобом (віялом може бути навіть блокнот чи зошит), побризкати на обличчя водою, за можливості дати вмитися прохолодною водою. Якщо ж ці первинні заходи допомоги недієві – одразу викликати швидку.