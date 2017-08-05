У Києві очікується гроза, місцями шквали 15-18 м/с

09:44, 5 серпня 2017
3088
0

у столиці сьогодні збережеться мінлива хмарність, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень 30-32°.

У Києві сьогодні збережеться мінлива хмарність / фото УНІАН
У Києві сьогодні збережеться мінлива хмарність / фото УНІАН

У найближчу годину з утриманням у першій половині дня 5 серпня у Києві очікується гроза, шквали 15-18 м/с. 

Похолодання в Україні почнеться з другої половини серпня - синоптик

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Окрім того, як прогнозують синоптики, сьогодні утримається мінлива хмарність, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень 30-32°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин