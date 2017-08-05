У Києві очікується гроза, місцями шквали 15-18 м/с

у столиці сьогодні збережеться мінлива хмарність, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень 30-32°.

У Києві сьогодні збережеться мінлива хмарність / фото УНІАН

У найближчу годину з утриманням у першій половині дня 5 серпня у Києві очікується гроза, шквали 15-18 м/с.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Окрім того, як прогнозують синоптики, сьогодні утримається мінлива хмарність, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень 30-32°.