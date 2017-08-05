Десять країн ЄС запровадили червоний рівень небезпеки через аномальну спеку
У деяких районах даних країн стовпчик термометра подолав позначку в 40 градусів.
Десять держав Євросоюзу запровадили червоний рівень небезпеки через аномальну спеку, повідомляє Eumetnet.
Екстремальні погодні умови зафіксовані на території Італії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії, Угорщини, Румунії, Польщі, Швейцарії та Словенії.
Крім того, влада Іспанії, Франції, Греції, Македонії і Болгарії запровадили помаранчевий рівень небезпеки. У деяких районах даних держав стовпчик термометра подолав позначку в 40 градусів.
У Мадриді відкрився бар, де гостям пропонують поспати під час обідньої спеки (відео)
Як повідомляє The Guardian, щонайменше дві людини загинули через аномальні погодні умови в Румунії та Польщі, ще десятки госпіталізовано.
Очікується, що нова хвиля спеки триватиме до середи, 9 серпня.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в найближчі дні погоду в Україні визначатиме жарке повітря. У Києві вночі пройдуть короткочасні дощі і грози, вдень опадів не очікується. Вітер північний, 5-10 м/с.
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