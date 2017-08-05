Екстремальна погода в Європі до 2100 року може стати причиною смерті понад 150 тисяч людей - дослідження

13:13, 5 серпня 2017
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Удари спеки призведуть до 99% усіх смертей від погоди, а найбільше постраждає південна Європа.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Екстремальна погода може стати причиною смерті понад 150 тис. людей на європейському континенті до 2100 року.

Як передає ТСН, про це йдеться в дослідженні Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії, опублікованому в The Lancet Planetary Health journal.

Удари спеки призведуть до 99% усіх смертей від погоди, а найбільше постраждає південна Європа.

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У дослідженні зазначається, що якщо нічого не буде зроблено для скорочення викидів парникових газів та поліпшення політики зменшення впливу на екстремальні погодні явища, то смертність через екстремальну погоду може зрости з 3 тис. осіб на рік (такі дані за період від 1981 року до 2010) до 152 тис. (у період між 2071 та 2100 роками).

«Зміна клімату є однією з найбільших глобальних загроз для здоров'я людей ХХІ століття, і небезпека для суспільства буде дедалі більше пов'язана з небезпекою, пов'язаною з погодою», - сказав один із авторів дослідження Джованні Форз'єрі.

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