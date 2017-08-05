Завтра в Україні синоптики прогнозують грози, зливи і град

16:54, 5 серпня 2017
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Зокрема, на правобережжі очікують грози, а в західних областях можливий град.

7-8 серпня синоптики прогнозують в Україні незначне зниження температури / фото Reuters
Ілюстрація Reuters

У неділю, 6 серпня, синоптики прогнозують в Україні грози, зливи і навіть град.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій України.

Зокрема, на правобережжі очікують грози, а в західних областях можливий град.

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«6 серпня на правобережжі України грози. У західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с, місцями до 24 м/с», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7-8 серпня синоптики прогнозують в Україні незначне зниження температури.

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