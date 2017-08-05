На вокзалі Дніпра зафіксували рекордну температуру повітря

На залізничному вокзалі Дніпра стовпчик термометра підскочив до +51 градуса.

+51 - такої позначки досягла спека в Дніпрі / informator.dp.ua

Висока температура на вокзалі обумовлена тим, що в спеку нагрілися і рейки. Подібна температура +51 зафіксована і на інших залізничних станціях Дніпропетровської області, повідомляє Інформатор з посиланням на Придніпровську залізницю.

Читайте також Завтра в Україні синоптики прогнозують грози, зливи і градУ зв'язку з цим на Придніпровській залізниці постійно контролюють температуру шляхів і порядок виконання ремонтно-колійних робіт, проводяться щоденні додаткові обходи і об'їзди шляхової мережі.

Всі роботи із застосуванням техніки і гідравлічного інструменту, які здатні ослабити стійкість чотиришляхової решітки, тимчасово припинені. Виявлені під час обходів дефекти усуваються негайно.

Залізничники працюють на відкритому повітрі тільки в головних уборах. Робочі забезпечені засобами надання першої допомоги при теплових чи сонячних ударах, а також достатньою кількістю питної води. При необхідності початок ремонтно-колійних та інших робіт переноситься на більш ранній час.

Приймаються також необхідні заходи забезпечення протипожежного режиму: під пильним контролем залізничників смуги відведення, де категорично заборонено розпалювати багаття, спалювати сухостій, сушняк, порубкові залишки та сміття. Приведені в готовність пожежні крани і гідранти, а також відомчі пожежні поїзди, дислоковані на стикових станціях.