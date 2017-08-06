У Києві сьогодні очікуються короткочасний дощ та гроза

12:09, 6 серпня 2017
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Температура вдень 6 серпня становитиме 28-33°, 7 серпня - 22-27°.

фото УНИАН
У столиці очікується короткочасний дощ, гроза / фото УНИАН

У Києві сьогодні, 6 серпня, очікуються короткочасний дощ та гроза.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

«Сьогодні, 6 серпня, у столиці очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза», - йдеться у повідомленні.

У Києві очікується гроза, місцями шквали 15-18 м/с

На завтра, 7 серпня, синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 6 серпня становитиме 28-33°, 7 серпня - 22-27°.

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