У Києві сьогодні очікуються короткочасний дощ та гроза

Температура вдень 6 серпня становитиме 28-33°, 7 серпня - 22-27°.

У столиці очікується короткочасний дощ, гроза / фото УНИАН

У Києві сьогодні, 6 серпня, очікуються короткочасний дощ та гроза.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

«Сьогодні, 6 серпня, у столиці очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза», - йдеться у повідомленні.

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На завтра, 7 серпня, синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 6 серпня становитиме 28-33°, 7 серпня - 22-27°.