Нестерпна спека нарешті почне відпускати Україну, її розбавлять дощі (карти)

13:52, 6 серпня 2017
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В окремих районах України очікуються град та шквали.

З понеділка погода в Україні зміниться / фото УНІАН
З понеділка погода в Україні зміниться / фото УНІАН

У понеділок, 7 серпня, в Україні спаде спека, прогнозуються дощі. Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

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"7 серпня в Україні грози, окрім Харківської, Донецької, Луганської, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, місцями сильний дощ, в окремих районах шквали 15-20 м/с, град", - йдеться у повідомленні.

Температура повітря вночі прогнозується +14... +19°, вдень +21... +26°, у центрі +27... +32°. У східних і південних областях температура повітря вночі очікується +20... +25°, вдень +33... +38°. 

Як повідомляла Погода УНІАН, у Києві 6 серпня очікуються короткочасний дощ та гроза.

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