Киян попереджають про погіршення погодних умов, негода вируватиме й завтра

15:12, 6 серпня 2017
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Також протягом 7 серпня у столиці очікуються грози, сильний дощ, шквали.

Столицю накриють дощі / фото УНІАН
Столицю накриють дощі / фото УНІАН

Киян попереджають про погіршення погодних умов у столиці у найближчі три години. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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"У найближчі три години з утриманням до кінця доби 6 серпня та протягом 7 серпня у столиці очікуються грози, сильний дощ, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Раніше у КМДА повідомляли, що сьогодні у столиці очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.

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