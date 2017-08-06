Киян попереджають про погіршення погодних умов, негода вируватиме й завтра

Також протягом 7 серпня у столиці очікуються грози, сильний дощ, шквали.

Столицю накриють дощі / фото УНІАН

Киян попереджають про погіршення погодних умов у столиці у найближчі три години. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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"У найближчі три години з утриманням до кінця доби 6 серпня та протягом 7 серпня у столиці очікуються грози, сильний дощ, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Раніше у КМДА повідомляли, що сьогодні у столиці очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.