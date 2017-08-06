Аномальна спека: ДСНС зафіксувала понад 300 пожеж в Україні за добу

Масштабні загоряння були зафіксовані на Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині та Одещині.

Лісна пожежа, ілюстрація / REUTERS

Впродовж минулої доби в Україні через спеку сталося 308 пожеж на відкритих територіях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Лише впродовж минулої доби в Україні виникло 308 пожеж на відкритих територіях», - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зауважили, що масштабні загоряння цими днями були зафіксовані на Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині та Одещині. Майже у всіх випадках внаслідок пожежі вогнем були знищені лісові насадження на великих площах.

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Зазначається, що, зазвичай, причинами масштабних пожеж у природних екосистемах є наслідки людської легковажності та небезпечні для екосистем погодні умови.

"Не зважаючи на численні попередження рятувальників, населення і далі продовжує позбавлятися сміття та післяжнивних залишків шляхом спалювання. Та іноді такі дії можуть призвести до справжньої трагедії", - попереджає ДСНС.