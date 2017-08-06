Аномальна спека: ДСНС зафіксувала понад 300 пожеж в Україні за добу
Масштабні загоряння були зафіксовані на Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині та Одещині.
Впродовж минулої доби в Україні через спеку сталося 308 пожеж на відкритих територіях.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Лише впродовж минулої доби в Україні виникло 308 пожеж на відкритих територіях», - йдеться у повідомленні.
У відомстві також зауважили, що масштабні загоряння цими днями були зафіксовані на Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині та Одещині. Майже у всіх випадках внаслідок пожежі вогнем були знищені лісові насадження на великих площах.
Пожежу в хвойному лісі на Одещині ліквідували – ДСНС
Зазначається, що, зазвичай, причинами масштабних пожеж у природних екосистемах є наслідки людської легковажності та небезпечні для екосистем погодні умови.
"Не зважаючи на численні попередження рятувальників, населення і далі продовжує позбавлятися сміття та післяжнивних залишків шляхом спалювання. Та іноді такі дії можуть призвести до справжньої трагедії", - попереджає ДСНС.
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