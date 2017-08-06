Синоптик прогнозує суттєве похолодання в Україні, на зміну якому знову прийде спека

16:37, 6 серпня 2017
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8 серпня, за прогнозом синоптика, буде свіжо, 9 - комфортно тепло, а 10 числа спека знову повернеться.

Спека ненадовго відпустить Україну / фото УНІАН
Спека ненадовго відпустить Україну / фото УНІАН

Відчутне похолодання прийде завтра до України. На заході, навколо Карпат, може бути навіть +15°... +18°. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її словами, загалом похолодання торкнеться західних та північних областей. На заході завтра очікується +18°... +24°, на півночі +22°... +28°. У центральних областях - +26°... +32°, у Дніпропетровській до +32°... +35°.

"Спека та люта спека ще залишаються у південній частині та у східних областях, +32+38 градусів", - прогнозує синоптик.

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Діденко додала, що похолодання влітку просто так не приходить: зливи, грози, можливі шквали та град - все це вже найближчої ночі почнеться на заході та півночі України. 

"Також завтра зливи з грозами очікуються у Вінницькій, Кіровоградській, місцями у Черкаській та Одеській областях", - розповіла синоптик.

Східні області - Харків, Донецьк, Луганськ, більшість півдня, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, Крим, а також Дніпропетровщина та Полтавщина - залишаться без дощу у понеділок.

"У Києві синоптична ситуація кардинально змінюється: 7-го серпня - дощі, грози, +23°... +25°", - йдеться у її прогнозі.

"8 серпня буде ще свіжа погода, 9 серпня просто комфортно тепло, а з 10 серпня знову повертається спека", - додала синоптик.

Крім того, у південній частині України поки що послаблення спеки не видно, хіба що аж після 15 серпня. На сході хіба Харківщина зменшить спекотні оберти 8 серпня.

Як повідомляв Укргідрометцентр, у понеділок, 7 серпня, в Україні спаде спека, прогнозуються дощі. 

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