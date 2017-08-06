Синоптик прогнозує суттєве похолодання в Україні, на зміну якому знову прийде спека
8 серпня, за прогнозом синоптика, буде свіжо, 9 - комфортно тепло, а 10 числа спека знову повернеться.
Відчутне похолодання прийде завтра до України. На заході, навколо Карпат, може бути навіть +15°... +18°. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
За її словами, загалом похолодання торкнеться західних та північних областей. На заході завтра очікується +18°... +24°, на півночі +22°... +28°. У центральних областях - +26°... +32°, у Дніпропетровській до +32°... +35°.
"Спека та люта спека ще залишаються у південній частині та у східних областях, +32+38 градусів", - прогнозує синоптик.
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Діденко додала, що похолодання влітку просто так не приходить: зливи, грози, можливі шквали та град - все це вже найближчої ночі почнеться на заході та півночі України.
"Також завтра зливи з грозами очікуються у Вінницькій, Кіровоградській, місцями у Черкаській та Одеській областях", - розповіла синоптик.
Східні області - Харків, Донецьк, Луганськ, більшість півдня, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, Крим, а також Дніпропетровщина та Полтавщина - залишаться без дощу у понеділок.
"У Києві синоптична ситуація кардинально змінюється: 7-го серпня - дощі, грози, +23°... +25°", - йдеться у її прогнозі.
"8 серпня буде ще свіжа погода, 9 серпня просто комфортно тепло, а з 10 серпня знову повертається спека", - додала синоптик.
Крім того, у південній частині України поки що послаблення спеки не видно, хіба що аж після 15 серпня. На сході хіба Харківщина зменшить спекотні оберти 8 серпня.
Як повідомляв Укргідрометцентр, у понеділок, 7 серпня, в Україні спаде спека, прогнозуються дощі.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°