У Миколаєві вирує злива - впала електроопора (фото, відео)

Через вітер у Миколаєві попадали гілки дерев, обірвавши при цьому проводи.

У неділю, 6 серпня, після виснажливої спеки на Миколаїв ринула злива з поривчастим шквальним вітром, а в деяких місцях навіть з градом.

Миколаївський гідрометцентр повідомляв, що в неділю очікується нестійка погода, повідомляють Novosti-N.

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У центрі Миколаєва через сильну зливи зі шквальним вітром впала опора контактної мережі по вул. Потьомкінських біля вулиці Соборної. Металева опора повністю перегородила проїзд по вул. Потьомкінських і тільки дивом нікого не зачепила. Падаючи, вона також обламала величезну гілку дерева.

Наразі біля опори працює патрульна поліція, яка оточила місце події.

Також через вітер попадали гілки дерев, обірвавши при цьому дроти, на вулиці Шевченка, 64, і в районі перетину вулиць Великої Морської і Московської.

Як повідомляв Укргідрометцентр, у понеділок, 7 серпня, в Україні спаде спека, прогнозуються дощі.