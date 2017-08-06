У Миколаєві вирує злива - впала електроопора (фото, відео)

19:59, 6 серпня 2017
1904
0

Через вітер у Миколаєві попадали гілки дерев, обірвавши при цьому проводи.

У неділю, 6 серпня, після виснажливої спеки на Миколаїв ринула злива з поривчастим шквальним вітром, а в деяких місцях навіть з градом.

Миколаївський гідрометцентр повідомляв, що в неділю очікується нестійка погода, повідомляють Novosti-N.

Синоптик прогнозує суттєве похолодання в Україні, на зміну якому знову прийде спека

У центрі Миколаєва через сильну зливи зі шквальним вітром впала опора контактної мережі по вул. Потьомкінських біля вулиці Соборної. Металева опора повністю перегородила проїзд по вул. Потьомкінських і тільки дивом нікого не зачепила. Падаючи, вона також обламала величезну гілку дерева.

Наразі біля опори працює патрульна поліція, яка оточила місце події.

Також через вітер попадали гілки дерев, обірвавши при цьому дроти, на вулиці Шевченка, 64, і в районі перетину вулиць Великої Морської і Московської.

Як повідомляв Укргідрометцентр, у понеділок, 7 серпня, в Україні спаде спека, прогнозуються дощі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин