В Італії під час урагану загинули 4 людини (відео)
Погана погода на півночі Італії призвела до загибелі чотирьох осіб.
Під час грози та сильного вітру загинули щонайменше чотири людини, ще двоє вважаються зниклими без вісти. Про це повідомляє РБК з посиланням на Corriere della Sera.
Один чоловік, бельгієць, загинув в області Фріулі-Венеція-Джулія. На намет, в якому чоловік перебував із супутниками, впало дерево. Ще одне дерево впало на іншого постраждалого в області Венето. Після інциденту чоловіка доставили в лікарню, проте лікарям не вдалося його врятувати.
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У третю жертву - 47-річного чоловіка - вдарила блискавка в Трентіно-Альто-Адідже. За даними газети, четвертою загиблою стала 24-річна дівчина з Риму, потік води змив її зі стежки в північній області Ломбардія, і дівчина впала з висоти кількох метрів.
Рятувальники шукають 66-річного чоловіка провінції Удіне, другого зниклого шукають в озері Гарда, найнятий чоловіком човен перекинувся під час негоди.
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