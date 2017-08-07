В Італії під час урагану загинули 4 людини (відео)

03:13, 7 серпня 2017
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Погана погода на півночі Італії призвела до загибелі чотирьох осіб.

Через негоду на півночі Італії загинули люди / фото Alexander Topchiy
Через негоду на півночі Італії загинули люди / фото Alexander Topchiy

Під час грози та сильного вітру загинули щонайменше чотири людини, ще двоє вважаються зниклими без вісти. Про це повідомляє РБК з посиланням на Corriere della Sera.

Один чоловік, бельгієць, загинув в області Фріулі-Венеція-Джулія. На намет, в якому чоловік перебував із супутниками, впало дерево. Ще одне дерево впало на іншого постраждалого в області Венето. Після інциденту чоловіка доставили в лікарню, проте лікарям не вдалося його врятувати.

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У третю жертву - 47-річного чоловіка - вдарила блискавка в Трентіно-Альто-Адідже. За даними газети, четвертою загиблою стала 24-річна дівчина з Риму, потік води змив її зі стежки в північній області Ломбардія, і дівчина впала з висоти кількох метрів.

Рятувальники шукають 66-річного чоловіка провінції Удіне, другого зниклого шукають в озері Гарда, найнятий чоловіком човен перекинувся під час негоди.

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