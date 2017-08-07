Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, у деяких регіонах трохи похолодає (карта)

08:05, 7 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 серпня на заході України пройдуть дощі і похолодає, в інших регіонах україни збережеться спекотна погода.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +39°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +40°.

На заході України в понеділок пройдуть дощі і похолодає. Вдень до +27°.

У північних областях дощі з грозами. Температура до +27°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +36°.

Прогноз на 7 серпня / УНІАН
Прогноз на 7 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 7 серпня - річна Ганна. Говорили, що "яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така погода після грудня".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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