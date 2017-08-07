У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +24°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 7 серпня, у столиці пройде дощ, вдень до +24°.

У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:33, а зайде о 20:32.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на заході України пройдуть дощі і похолодає, в інших регіонах україни збережеться спекотна погода.

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