У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +24°

08:30, 7 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 7 серпня, у столиці пройде дощ, вдень до +24°.

У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com
У Києві сьогодні пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

Аномально спекотна погода охопила Європу

Сонце в столиці зійшло у 05:33, а зайде о 20:32.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на заході України пройдуть дощі і похолодає, в інших регіонах україни збережеться спекотна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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