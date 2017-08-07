В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 7 серпня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов.

В Україні очікуються дощі та вітер / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 7 серпня в Україні грози, окрім Харківської, Донецької, Луганської, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, місцями сильний дощ, в окремих районах шквали 15-20 м/с, град.

Крім того, у Києві та Київській області грози, сильний дощ, шквали 15-20 м/с. В окремих районах Київської області град.

Нагадаємо, у вересні температура в Україні буде в середньому 17-20 градусів тепла, а опади майже по всій країні будуть в межах норми.