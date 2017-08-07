У США в результаті торнадо постраждали 13 осіб

10:32, 7 серпня 2017
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13 осіб отримали травми різної тяжкості в місті Талса (штат Оклахома) у результаті торнадо.

Наслідки торнадо в Оклахомі / twitter.com @KarenLarsenKJRH
Наслідки торнадо в Оклахомі / twitter.com @KarenLarsenKJRH

Тисячі споживачів залишилися без електрики, повідомляє ТАСС з посиланням на владу міста.

Кілька штатів США постраждали від торнадо (фото)

Як повідомили медики, дві людини отримали травми, які становлять загрозу для життя. Ще 11 постраждалих госпіталізовані і перебувають у місцевих лікарнях.

За даними метеорологічної служби США, швидкість торнадо сягала 60,4 м/с 11 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Нагадаємо, в декількох штатах на Середньому Заході пройшли руйнівні торнадо.

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