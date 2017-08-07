У результаті негоди на півдні України загинула людина, ще п'ятеро постраждали - ДСНС

11:02, 7 серпня 2017
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У смт Лазурне Скадовського району Херсонської області порив вітру перекинув вантажівку, у результаті чого загинула одна людина.

У Херсонській області через сильний вітер перекинувся автомобіль / ДСНС
У Херсонській області через сильний вітер перекинувся автомобіль / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Миколаєві вирує злива - впала електроопора (фото, відео)

У Херсонській та Миколаївській областях в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) загинула 1 людина та постраждало 5 осіб, частково пошкоджено покрівлі ряду будівель.

Зокрема, у Скадовську з п'ятиповерхового житлового будинку зірвало частину металевої покрівлі та частково пошкоджена покрівля готелю Black Sea.

У смт Лазурне Скадовського району порив вітру перекинув вантажний автомобіль, у результаті загинула одна людина, яка знаходилася біля вантажівки, і постраждали двоє дітей в кабіні автомобіля. Діти госпіталізовані до міської лікарні.

У Миколаєві поривом вітру зірвало дерев'яний дах з літнього майданчика кафе-бару Golden River, у результаті чого постраждали троє людей. Їм надали першу медичну допомогу.

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