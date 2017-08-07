Погода на тиждень: в Україні на зміну невеликому похолоданню прийде спекотна погода (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні на зміну невеликому похолоданню прийде спекотна погода. Сильні опади очікуються тільки в понеділок.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні місцями пройдуть дощі і похолодає. На півдні та сході +39°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +35°, на півночі до +26°. У західних регіонах до +22°.
У вівторок, 8 серпня, в Україні практично без опадів. Вдень на півдні та сході до +39°, в інших регіонах України +21°...+36°.
У середу, 9 серпня, очікується сонячна погода. Вдень на півдні до +37°.
У четвер в Україні без опадів. Вночі по країні +16°...+21°, вдень на півдні до +38°.
У п'ятницю ясно і без опадів. На півдні спека до +36°, в інших регіонах +29°...+34°.
12 і 13 серпня практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +13°, на решті території +15°...+19°. Вдень температура по країні +25°...+32°. У неділю вночі на півночі і заході до +14°, вдень в Україні +23°...+36°.
Народний прогноз
7 серпня - річна Ганна. Говорили, що "яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така погода після грудня". 8 серпня - день Єрмолая. У народі говорили: "Єрмолай — хліб прибирай" — і намагалися прибрати стислий хліб з поля якомога раніше, бо цей день найчастіше був теплим і сухим.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, у деяких регіонах трохи похолодає (карта)
9 серпня - Великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий покровитель цього дня відомий як покровитель всіх лікарів, саме до нього звертаються з проханням про лікування від різних хвороб.
10 серпня - Прохоров день. На Прохора сонце пече, сіно весело сушить. 11 серпня - Калінін день. У цей день трапляються перші ранкові заморозки, які в народі називають калинниками. Якщо похолодає, так і на початку вересня ранки будуть холодними.
12 серпня - Сілін день. Якщо сильно мерехтять на світанку зірки — найближчими днями буде дощ, а якщо вдень вітер і дощ — треба чекати тривалої негоди. 13 серпня - Євдокимов день. Якщо павутина полетіла — сонячна погода протримається ще довго.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°