Киян попереджають про грози та сильний вітер

У Києві оголосили штормове попередження на 7 серпня.

Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні на зміну невеликому похолоданню прийде спекотна погода (карта)

Так, протягом 7 серпня у столиці очікуються грози, сильний дощ, шквали 15-20 м/с.

У КМДА нагадують основні правила поводження в разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.