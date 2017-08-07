Через негоду в Україні знеструмлено більше 90 населених пунктів

14:34, 7 серпня 2017
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У неділю, 6 серпня, в Україні через негоду сталося знеструмлення 93 населених пунктів.

Наслідки негоди в Україні / ДСНС
Наслідки негоди в Україні / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"6 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 93 населених пунктів у 5 областях, а саме: Миколаївська – 39 н.п., Одеська – 36 н.п., Вінницька – 11 н.п., Київська – 4 н.п., Кіровоградська – 3 н.п.", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у смт Лазурне Скадовського району Херсонської області порив вітру перекинув вантажівку, у результаті чого загинула одна людина.

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