Жертвами повені у В'єтнамі стали 26 людей

15:43, 7 серпня 2017
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У результаті повені на півночі В'єтнаму загинули 26 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Вода змила сотні будинків, збиток оцінюється в 41 млн доларів, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Число жертв повеней в Індії зросло до 218

15 людей вважаються зниклими безвісти. Їхні пошуки ускладнюють зсуви і вода, які накрили дороги.

Загалом від повені постраждали чотири провінції В'єтнаму. Стихія зруйнувала близько 200 будинків і пошкодила понад 400.

Зараз у постраждалих регіонах ремонтують дороги, системи водопостачання та інші об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, з початку липня в Таїланді в результаті найбільш руйнівної за останні 40 років повені загинули 23 людини.

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