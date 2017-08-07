В Україні завтра без опадів, на сході спека до +39° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 8 серпня, в Україні без опадів, на сході до +39°.

В Україні завтра без опадів / mosaicon.hu

На сході без опадів, температура вдень до +39°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +38°.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні на зміну невеликому похолоданню прийде спекотна погода (карта)

На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +23°. У центрі України без опадів, температура вдень до +34°.

За народним прогнозом, 8 серпня - день Єрмолая. У народі говорили: "Єрмолай — хліб прибирай" — і намагалися прибрати хліб з поля якомога раніше, цей день найчастіше був теплим і сухим.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.