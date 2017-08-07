В Україні завтра без опадів, на сході спека до +39° (відеопрогноз)

16:30, 7 серпня 2017
2320
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 8 серпня, в Україні без опадів, на сході до +39°.

В Украине завтра без осадков / mosaicon.hu
В Україні завтра без опадів / mosaicon.hu

На сході без опадів, температура вдень до +39°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +38°.

Погода на тиждень: в Україні на зміну невеликому похолоданню прийде спекотна погода (карта)

На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +23°. У центрі України без опадів, температура вдень до +34°.

За народним прогнозом, 8 серпня - день Єрмолая. У народі говорили: "Єрмолай — хліб прибирай" — і намагалися прибрати хліб з поля якомога раніше, цей день найчастіше був теплим і сухим.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин