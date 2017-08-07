У Києві завтра вдень до +21°, без опадів

17:00, 7 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 серпня у столиці без опадів, вдень до +21°.

Завтра у Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Завтра у Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +20°. Вітер північний і північно-східний, до 5.5 м/с.

Киян попереджають про грози та сильний вітер

Сонце в столиці зійде у 05:35, а зайде о 20:31.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 серпня, в Україні без опадів, на сході до +39°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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