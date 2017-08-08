Сьогодні в Україні практично без опадів, у більшості регіонів буде спекотно (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 8 серпня, в Україні без опадів, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

В Україні сьогодні практично без опадів / galleryua.com, viktort

На сході без опадів, температура вдень до +39°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +38°.

На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +25°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +23°. У центрі без опадів, температура вдень до +34°.

Прогноз на 8 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 8 серпня - день Єрмолая. У народі говорили: "Єрмолай — хліб прибирай" — і намагалися прибрати хліб з поля якомога раніше, цей день найчастіше був теплим і сухим.

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