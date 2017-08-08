У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +21°

08:30, 8 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 серпня у столиці пройде дощ, вдень до +21°.

У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info
У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +20°. Вітер північний і північно-східний, до 6.0 м/с.

Погода на тиждень: в Україні на зміну невеликому похолоданню прийде спекотна погода (карта)

Сонце в столиці зійшло у 05:35, а зайде о 20:31.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 серпня, в Україні без опадів, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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