У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 серпня у столиці пройде дощ, вдень до +21°.

У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +20°. Вітер північний і північно-східний, до 6.0 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:35, а зайде о 20:31.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 серпня, в Україні без опадів, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.

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