Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

В Україні очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 8 серпня в Одеській, Миколаївській та Полтавській областях місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

8-14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях очікується пожежна небезпека 5 класу.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у вівторок, 8 серпня, в Україні без опадів, у більшості регіонів збережеться спекотна погода.