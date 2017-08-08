У Примор'ї через повінь ввели режим НС
У Примор'ї (РФ) через пводок ввели режим надзвичайної ситуації, понад 6 тис. осіб залишаються без енергопостачання.
Без електроенергії частково залишилися шість населених пунктів.
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"Частково відключені від енергопостачання шість населених пунктів, 1937 будинків, в яких проживають 6118 людей, і п'ять соціально значущих установ краю", - цитує ТАСС прес-службу адміністрації краю.
Для відновлення енергопостачання ремонтним бригадам доводиться добиратися до місць пошкодження на човнах і військових всюдиходах. Однак у деякі села навіть таким чином неможливо дістатися через затоплення.
У МНС регіону повідомили, що понад 400 постраждалих від паводку розміщені в пунктах тимчасового розміщення.
У ніч на 7 серпня на півдні Примор'я пройшли зливи, які призвели до повені. У Примор'ї ввели режим надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, у результаті повені на півночі В'єтнаму загинули 26 осіб.
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