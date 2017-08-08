У Києві оголосили штормове попередження

До кінця доби 8 серпня у Києві очікується сильний вітер.

У Києві очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 серпня по Києву пориви вітру 15-17 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Погода УНІАН, 8 серпня у столиці температура повітря вдень +21°, ввечері - до +20°.