У Києві оголосили штормове попередження

11:24, 8 серпня 2017
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До кінця доби 8 серпня у Києві очікується сильний вітер. 

У Києві очікується сильний вітер / dailymail.co.uk
У Києві очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні практично без опадів, у більшості регіонів буде спекотно (карта)

"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 серпня по Києву пориви вітру 15-17 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Погода УНІАН, 8 серпня у столиці температура повітря вдень +21°, ввечері - до +20°.

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